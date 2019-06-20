Чешская полиция продолжает расследовать дело о падении россиянки с балкона местной гостиницы

Пострадавшая Екатерина Бобкова была свидетельницей по делу футболистов Кокорина и Мамаева. По словам чешских правоохранительных органов, которые приводит РИА Новости, первым делом необходимо исключить действия от третьих лиц и выяснить, идет ли речь о несчастном случае, или умысле со стороны женщины.

Бобкова находится в одной из столичных больниц после ЧП, произошедшего в начале мая. Сообщается, что она – давняя знакомая Александра Кокорина. На суде свидетельница утверждала, что спортсменов спровоцировали на агрессивные действия.