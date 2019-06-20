Семья проректора МГИМО Наталии Кузьминой подала несколько исков о защите чести и достоинства

В качестве ответчиков проходят главный редактор сайта Эха Москвы Виталий Рувинский и экс-глава столичного Яблока Сергей Митрохин. Претензии связаны с публикациями политика на сайте радиостанции. Сумма исковых требований превышает 2 миллиона рублей.

Вторая жалоба – на 4 миллиона рублей – подана к журналисту Илье Азару и приморскому изданию «Арсеньевские вести». В публикациях, которые вызвали претензии, говорится о том, что семья Кузьминой участвует в рейдерских захватах и причастна к сносу зданий в Москве.