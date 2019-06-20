США призвали Россию привлечь к ответственности подозреваемых по делу малайзийского «Боинга»

Глава Госдепартамента Майкл Помпео сказал, что любой, кто будет обвинен, должен предстать перед судом – его слова приводит Франс Пресс.

Вчера Совметсная следственная группа опубликовала новый доклад о крушении рейса MH17. Она назвала имена трех россиян и одного украинца, причастных к катастрофе в небе над Донбассом в 2014 году. Это бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков, глава разведки Сергей Дубинский и его коллега Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.