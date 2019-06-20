В Госдуме сегодня обсудят уголовные статьи о наркотиках и фальсификации доказательств

Поручения даны главам комитетов по безопасности и противодействию коррупции, а также по законодательству и госстроительству Василию Пискареву и Павлу Крашенинникову. Они должны направить запросы в соответствующие органы, о результатах обещают сообщить журналистам. «Очевидно, речь будет идти об усилении ответственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности», — прокомментировал задание Пискарев. Он планирует в ближайшее время провести встречи с представителями МВД, Генпрокуратуры, Следственного и Национального антинаркотического комитетов и детально обсудить с ними правоприменительную практику по 228-й и 303-й статьям Уголовного кодекса, а также необходимость внесения в них поправок. Ранее телеканал «Дождь» рассказал, что до конца весенней сессии в Госдуму может поступить законопроект о смягчении наказания по «антинаркотической» статье.

О возможном пересмотре уголовной статьи о наркотиках заговорили после дела журналиста Ивана Голунова, которому наркотики подкинули.