Лидеры Евросоюза сегодня могут продлить еще на полгода санкции против России

Этот вопрос будет обсуждаться в рамках начинающейся в Брюсселе встречи глав государств сообщества.

Решение об очередном продлении санкции против России уже принято – так, по крайней мере, рассказал источник агентства Bloomberg. По его словам, речь идет об ограничениях в сфере энергетики, финансов и обороны. Эти меры были введены Евросоюзом почти пять лет назад из-за событий на Украине. При этом другой источник в структурах сообщества, как передает агентство ТАСС, сообщил, что в кулуарах звучала идея о продлении санкций против России сразу на 12 месяцев, а не на полгода. По его словам, с такой инициативой выступила Польша. Однако, отметил собеседник, для этого нужно согласие всех 28 стран-членов ЕС, которого в этом вопросе не наблюдается. Против России продолжают действовать несколько категорий санкций, в том числе дипломатические и персональные. Кроме того ограничения введены в отношении Крыма и Севастополя.

Помимо санкций против России лидеры Евросоюза намерены обсудить расследование крушения малазийского Боинга в Донбассе и ситуацию на востоке Украины.