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08:00, 20 июня 2019

Иран утверждает, что сбил американский беспилотник после того как он нарушил воздушное пространство

Заявление прозвучало на фоне резкого обострения отношений двух стран. В США даже допустили возможность войны.

Военные Корпуса стражей исламской революции сбили разведывательный аппарат Global Hawk в иранской провинции Хормозган, сообщила телекомпания Press TV. Это уточню, на юге страны, на берегу Персидского залива. Инцидент произошёл более чем в тысяче километров от иранской столицы. Аппарат сбили, как только он вторгся в воздушное пространство Ирана. Над его территорией никакого беспилотника не было, уверяет представитель Центрального командования США, капитан Билл Урбан. Его слова приводит агентство Associated Press. Перед этим Пентагон заявил, что направит на Ближний Восток дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, беспилотные аппараты и самолёты для сбора разведданных. Это связано с ситуацией вокруг Ирана, не скрывают в военном ведомстве США. Кроме того в регион передислоцируют больше тысячи военных. Госсекретарь США Майк Помпео лично предупредил Тегеран о возможности военного конфликта в случае гибели хотя бы одного американского солдата. Официальный Тегеран заявил, что для начала войны причин нет.

Отношения Ирана и США обострились после взрывов и пожаров на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе неделю назад. Вашингтон считает, что Тегеран стоит за нападением на суда, которые принадлежат японской и норвежской компаниям. Иран причастность к атаке отрицает.



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