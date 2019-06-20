Нидерланды готовы к суду над причастными к крушению «Боинга» на востоке Украины

Это сообщил министр безопасности и юстиции страны Фердинанд Грапперхаус в письме парламенту. Международные расследователи накануне не выдвинули обвинений против России или ее должностных лиц. Ордера на арест будут выписаны только в отношении четырех лиц из непризнанной ДНР. Это трое граждан России Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. По версии следствия, они причастны к транспортировке из России зенитно-ракетного комплекса «Бук», который в 2014 году сбил пассажирский самолет. Погибли почти 300 человек. Россия причастность к атаке отрицает.