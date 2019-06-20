Российский МИД утверждает, что видеоматериалы по делу о сбитом «Боинге» сфальсифицированы

В ведомстве настаивают на том, что пассажирский самолет был сбит украинской ракетой. Международное следствие считает, что ракета была российской и выпущена из российского комплекса «Бук». Накануне были названы имена четырех человек, в отношении которых в Нидерландах будут возбуждены уголовное дела. Российских должностных лиц и военных среди них нет, это сепаратисты из непризнанной ДНР – трое россиян Игорь Гиркин, известный как Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Суд начнется 9 марта 2020 года. Малазийский «Боинг», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе почти 5 лет назад. Погибли около 300 человек.