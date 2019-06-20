Китайский руководитель Си Цзиньпин впервые приедет в Северную Корею с официальным визитом

В КНДР председатель Китайской народной республики отправился по личному приглашению Ким Чен Ына. До отъезда в Пхеньян Си Цзиньпин пообещал способствовать миру на Корейском полуострове и заявил о поддержке КНДР. Он намерен укреплять двухсторонние связи, расширять и развивать отношения в сферах образования, культуры, спорта, туризма и сельском хозяйстве, сообщает агентство ТАСС. По словам китайского руководителя, Пекин будет твёрдо поддерживать достижения Ким Чен Ына цитата «в социалистическом строительстве, направленном на экономическое развитие и улучшение жизни людей». В КНДР Си Цзиньпин до этого не был. Последний визит в Северную Корею провёл его предшественник Ху Цзиньтао, это было 14 лет назад. А вот Ким Чен Ын в прошлом году трижды посещал Китай. Северокорейский лидер побывал в Поднебесной и в начале этого года.

Визит будет предшествовать встрече Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом на саммите «большой двадцатки», который пройдет в Японии в конце месяца.