Компания Ford окончательно прекратила производство автомобилей под Петербургом

В ближайшие дни с предприятия должны уволить всех сотрудников.

Сотрудники завода Ford во Всеволожске сегодня последний раз вышли на работу. Компания решила остановить производство автомобилей: последнее время, по данным газеты «Коммерсант», продажи шли плохо, а обеспечить рентабельность завода не удавалось. Там работало около 3 тысяч человек, их уволят, как сообщает руководство, до конца месяца. При этом сотрудники, собрав последний автомобиль, уже проехались по цехам, попрощавшись со всеми. Напомню, завод во Всеволожске открыли в начале 2000-х годов. В него вложили более трёхсот миллионов долларов. Там выпускали седаны, хетчбэки и универсалы Ford Focus. Завод мог производить в год примерно 125 тысяч автомобилей, но в последнее время площадку не использовали на полную мощность, а наоборот сокращали производство. Кроме России, основные рынки сбыта всеволожского завода – это Белоруссия и Армения.

Ранее компания Ford также объявила о закрытии заводов в Елабуге и Набережных Челнах.