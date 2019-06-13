США призывают Россию обеспечить доставку в суд подозреваемых по делу о сбитом «Боинге»

Это говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео. Накануне международная следственная группа назвала имена четырех человек, которым прокуратура Нидерландов выдвинет обвинения. Это четверо сепаратистов из непризнанной ДНР — трое россиян Игорь Гиркин, известный как Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Суд начнется 9 марта 2020 года. Малазийский «Боинг», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе почти 5 лет назад. Погибли около 300 человек.

Заявления представителей международной следственной группы по MH 17 не выглядят доказательными и обоснованными. Такое мнение «Эху» высказал зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Климов добавил, что российская Генпрокуратура неоднократно отвечала на официальные запросы международной группы по MH 17, поэтому нельзя обвинять страну в игнорировании просьб со стороны следователей.