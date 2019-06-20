Фонд Baring Vostok арестованного Майкла Калви потерял контроль над банком «Восточный»

Теперь большая часть акций принадлежит структурам Артема Аветисяна и его партнеров. Как передает ТАСС, было исполнено решение Арбитражного суда Амурской области о продаже 10% акций. Параллельно спор рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok обвинил Артема Аветисяна в выводе средств из его банка «Юниаструм» перед слиянием с банком «Восточным». Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви в феврале был арестован по делу о хищении у «Восточного» 2,5 миллиардов рублей. В апреле американского инвестора перевели под домашний арест.