В нем будут работать 7 сотрудников, сообщается на сайте правительства Пензенской области. Ранее губернатор Иван Белозерцев пообещал отремонтировать в селе дорогу. В разговоре с местными жителями, который попал в сеть, глава региона обвинил в дестабилизации обстановки США.

Массовая драка произошла 13 июня между местными жителями и цыганами. Погиб один человек, четверо пострадали. На следующий день жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу.