Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем
Это произойдет на следующей неделе в рамках саммита G20 в Японии. В эфире Fox News Трамп сказал, что хочет поладить с Россией и Китаем.
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Это произойдет на следующей неделе в рамках саммита G20 в Японии. В эфире Fox News Трамп сказал, что хочет поладить с Россией и Китаем.
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