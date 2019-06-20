США призывают Россию обеспечить доставку в суд подозреваемых по делу о сбитом «Боинге»

Это говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео. Накануне международная следственная группа назвала имена четырех человек, которым прокуратура Нидерландов выдвинет обвинения. Это четверо сепаратистов из непризнанной ДНР — трое россиян Игорь Гиркин, известный как Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Лоенид Харченко. Суд начнется 9 марта 2020 года. Малазийский «Боинг», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе почти 5 лет назад. Погибли около 300 человек.