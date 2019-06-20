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04:11, 20 июня 2019

США и КНДР до сих пор не могут договориться, что понимать под денуклеаризацией

Это сказал американский спецпредставитель по Северной Корее Стивен Бигэн. По его словам, единственное, что у сторон есть общего – это совместное заявление в Сингапуре, которое обязывает обе страны делать шаги в целях достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС. Саммит в Сингапуре был почти год назад. Вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в феврале не привела к каким-либо договоренностям.



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