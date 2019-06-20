Крупный бизнес попросил Верховный суд не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Письма направили Торгово-промышленная палата, Ассоциация европейского бизнеса, Российско-германская внешнеторговая палата, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Подготовил обращение и Российский союз промышленников и предпринимателей, пишут «Ведомости».

В проекте постановления Верховного суда предложено считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, которое прекращается, только когда должник окончательно рассчитается с государством. В Торгово-промышленной палате отметили, что такой трактовке закона сроки давности по налоговым преступлениям перестанут действовать, что приведет к усилению давления на бизнес и, негативно скажется на экономической активности.