Французский клуб «Пари Сен Жермен» готов продать Неймара только за 300 миллионов евро

Его контракт истекает в 2022 году, пишет газета «Паризьен». Издание отмечает, что столь высокая цена делает переход Неймара в другой клуб практически невозможным. Ранее были публикации, что бразильский форвард хотел бы вернуться в клуб «Барселона». Неймар стал игроком «Пари Сен-Жермен» в августе 2017 года. Тогда за его трансфер клуб заплатил 222 миллиона евро, а Неймар был назван самым дорогим футболистом в мире.