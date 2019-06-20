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02:14, 20 июня 2019

Центробанк предложил не взимать долг с граждан, которые уже лишились жилья из-за невыплат по ипотеке

Это не приказ банкам, а только рекомендация, передает ТАСС. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов напомнил, что после вступления в силу поправок в закон об ипотеке в 2014 году банки не должны требовать с должника выплаты остатка долга по кредиту, если банк получил выплату от страховой компании. Но, по его словам, финансовые организации иногда пользуются тем, что заемщики этого не знают. Однако если страховки не было, то данная норма не действует.



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