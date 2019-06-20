Бизнесмену Василию Бойко-Великому предъявлено обвинение в хищении полумиллиона долларов

Это подтвердил «Интерфаксу» его адвокат Алексей Аверьянов. По данным следствия, деньги были украдены со счета в банке «Кредит-Экспресс» в 2014 году. Защитник отметил, что предприниматель свою вину не признает. Василий Бойко-Великий является совладельцем группы «Вашъ финансовый попечитель», в которую входит компания «Русское молоко». Как напоминает РБК, он известен, в частности, по инициативе отказаться от штрихкода на продуктах, поскольку считает, что печать Антихриста.