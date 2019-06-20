Проверку в связи в сообщениями об избиении подростка проводят в Росгвардии

По данным правозащитников, несовершеннолетний пострадал при задержании во время акции 12-го июня. Как говорится в ответе ведомства на запрос «Эха Москвы», окончательные выводы будут сделаны после изучения всех обстоятельств. В то же время в ведомстве подчеркнули, что сам задержанный провоцировал силовиков. Он снимал сотрудников Росгвардии, что является нарушением закона. По внешнему виду определить, что он несовершеннолетний, было невозможно.