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00:04, 20 июня 2019

Проверку в связи в сообщениями об избиении подростка проводят в Росгвардии

По данным правозащитников, несовершеннолетний пострадал при задержании во время акции 12-го июня. Как говорится в ответе ведомства на запрос «Эха Москвы», окончательные выводы будут сделаны после изучения всех обстоятельств. В то же время в ведомстве подчеркнули, что сам задержанный провоцировал силовиков. Он снимал сотрудников Росгвардии, что является нарушением закона. По внешнему виду определить, что он несовершеннолетний, было невозможно.



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