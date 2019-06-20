Имена главных фигурантов дела о сбитом малазийском «Боинге» назвала Международная следственная группа

К этому, по данным следователей, причастны четыре человека. Из них – трое россиян. Это бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин и двое его на тот момент подчиненных — бывший генерал-майор российской армии Сергей Дубинский и бывший полковник ВДВ Олег Пулатов. Все трое отвечали за транспортировку комплекса «Бук» по территории, подконтрольной сепаратистам, говорят следователи. Они обещают установить всех причастных к этому преступлению, заверил глава центрального департамента уголовных расследований Нацполиции Нидерландов Уилберт Паулиссен.

Паулиссен добавил, что Нидерланды направят запросы в Российскую Федерацию и Украину с требованием допросить фигурантов дела. Тем временем Гиркин и Дубинский накануне сказали журналистам, что сепаратисты не причастны к трагедии, однако сами они не собираются общаться с международной следственной группой.