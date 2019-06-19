Работники завода «Софрино» пожаловались патриарху Кириллу на проблемы с зарплатой

Предстоятель РПЦ, как передает агентство ТАСС, дал поручение разобраться с ситуацией на предприятии, которое до недавнего времени было монополистом на рынке церковной утвари. Как следует из письма, которое опубликовал в своем блоге дьякон Андрей Кураев, рабочие жалуются на то, что зарплату им не повышали уже несколько лет, а недавно оставили без премий, которые составляли половину оклада. По словам Кураева, предприятие испытывает проблемы со сбытом.