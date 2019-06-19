Финансовая прокуратура Франции не стала заводить дело против Мишеля Платини

Финансовая прокуратура Франции не стала заводить дело против бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини. Накануне его допросили по делу о возможной фальсификации решения о месте проведения ЧМ в 2022 году. Допрос длился несколько часов. Как сказал источник немецкого агентства dpa, расследование роли Франции в этой истории будет продолжено. Платини возглавил УЕФА в 2007 году. В 2015-м Комитет по этике ФИФА отстранил его на несколько лет от любой деятельности, связанной с футболом.