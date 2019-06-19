Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении средств банка «Кредит-Экспресс»

Бизнесмена Василия Бойко-Великого, по некоторым данным, задержали по подозрению в хищении средств банка «Кредит-Экспресс». Вместе с ним задержаны еще несколько человек, рассказали источники РБК. Центральный Банк России отозвал лицензию у этой финансовой организации больше года назад. На тот момент 10% акций банка контролировала семья Бойко-Великого. Адвокат предпринимателя информацию о задержании не подтверждает. По его словам, сейчас Бойко-Великий находится на допросе.