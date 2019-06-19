Лишь четыре петербургских муниципалитета решили начать избирательную кампанию в положенный срок

Про остальные сто пять оставшихся толком ничего не известно.

Сегодня последний день, когда муниципальные советы могут принять решение о начале предвыборной кампании. В этом году она, по закону, начнется в следующий вторник. Однако на сайте Горизбиркома пока появились сведения, только о четырех муниципалитетах и то не во всех случаях полные. Предоставить эти данные необходимо по требованию Центризбиркома. По идее, Городская избирательная комиссия имеет право по суду потребовать расформировать нижестоящие нерадивые избиркомы, но только после выборов. Пока что председатель Городской избирательной комиссии попросил прокуратуру проверить, когда же на самом деле муниципалы решили начать предвыборные кампании в своих округах. К слову, почти все эти округа контролирует «Единая Россия». Ее петербургский лидер, спикер местного парламента Вячеслав Макаров выступил за прозрачные выборы.

Одним словом, в Петербурге полностью повторяется история фальсификации прошлых муниципальных выборов. Однако, к сожалению, по закону Горизбирком не может полноценно вмешиваться в выборы местного самоуправления. Остается надежда на Центральную избирательную комиссию.

Все фракции петербургского Заксобрания, кроме «Единой России», сегодня попросили Центризбирком повлиять на ситуацию с «тайными выборами» в городе. Они назначены в Петербурге на осень.