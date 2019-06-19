Росгвардия проводит проверку в связи с задержанием подростка на несогласованной акции 12 июня

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «Эха Москвы».

Все обстоятельства случившегося еще выясняются. Однако уже установлено, что несовершеннолетний участник марша Валерий Теневой, которого, как утверждает активист, избил сотрудник ОМОНа Андрей Шукан, сам провоцировал силовика. В письме пресс-службы Росгвардии отмечается, что подросток «показывал непристойные жесты», «нецензурно выражался, а также призывал окружающих снимать видео если его будут задерживать». В автобусе он продолжил фотосъемку и проигнорировал законное требование ее прекратить. Когда же один из сотрудников ОМОНа попытался забрать фотокамеру, задержанный оказал сопротивление. В заявлении подчеркивается, что активист при задержании представился ненастоящим именем и не сообщил свой возраст, а на вид он выглядел, как вполне взрослый мужчина.

Валерий Теневой оказался в числе 530 задержанных на марше против фабрикации уголовных дел. По его словам, сотрудник ОМОНа Шукан его избил за отказ отдать камеру или удалить отснятый материал. Впоследствии подростка госпитализировали из ОВД. Сегодня он подал жалобу на избиение в СК.