Трое граждан России и один украинец названы главными фигурантами дела о сбитом над Донбассом «Боинге»

С очередными результатами расследования сегодня в Нидерландах ознакомили представители Международной следственной группы. Среди россиян фигурирует фамилия бывшего сотрудника российских спецслужб и бывшего главы Министерства обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина. Там также указаны двое его подчиненных на тот момент – Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Все трое, как писала «Новая газета», также служили в военном спецназе. Следствие говорит, что именно эти люди отвечали за транспортировку установки «Бук», из которой был сбит малайзийский самолет.

В российском МИДе, однако, настаивают, что эти утверждения беспочвенны, а зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сказал «Эху», что эти выводы не выглядят обоснованными.

Климов добавил, что российская Генпрокуратура неоднократно отвечала на официальные запросы Международной следственной группы, поэтому нельзя обвинять нашу страну в том, что она игнорирует просьбы со стороны следователей.