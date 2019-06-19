Власти Москвы рассчитывают на общественные слушание по проекту мусорного полигона «Шиес» в Архангельской области

Подготовительный этап уже завершен. Дальше ожидаются инженерные изыскания и подготовка проекта по оценке воздействия на окружающую среду, сказал глава департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Александр Соловьев. Против строительства полигона для отходов из Москвы у станции «Шиес» выступают жители Архангельской области и соседних регионов. Они проводят акции протеста, у места строительства разбит лагерь активистов.