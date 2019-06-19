Имя помощника президента фигурирует в международном расследовании о гибели малайзийского «Боинга»

Речь идет о Владиславе Суркове, — пишет «Новая газета». Сегодня на пресс-конференции представителей следственной группы была опубликована расшифровка разговора с одним из лидером самопровозглашенной ДНР. Собеседник помощника президента жаловался на то, что без помощи России они не продержатся и недели. В свою очередь Сурков, как отмечает издание, обещал некую помощь. Представители следствия не говорят, будут ли они запрашивать объяснения у высокопоставленного российского чиновника. Сейчас Сурков курирует вопросы сотрудничества с государствами СНГ, а также Абхазией и Южной Осетией.

Представители следственной группы сегодня назвали имена четырех человек, в том числе троих россиян, которых считают ответственными за трагедию в Донбассе пять лет назад.