Акция в поддержку бывшего сотрудника компании ЮКОС Алексея Пичугина прошла сегодня на Пушкинской площади в Москве

Автор публикаций и книг о деле Пичугина Вера Васильева выпустила в небо 16 белых голубей. Сегодня исполнилось ровно 16 лет с момента его ареста.

Пичугин был приговорен к пожизненному лишению свободы по обвинению в организации заказных убийств. ЕСПЧ дважды признавал, что в отношении бывшего сотрудника ЮКОСа было нарушено право на справедливое правосудие. Многие правозащитные организации признали его политическим заключенным. Как пишет «Новая газета», акция в поддержку Пичугина прошла также в Берлине.