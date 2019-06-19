Миллиардер Владимир Лисин просит РСПП проверить этичность высказывания главы Роснано Анатолия Чубайса

Тот в недавнем интервью говорил, что Россия выбрала правильную стратегию при развитии возобновляемой энергетики, несмотря на, цитата, «сопротивление некоторых олигархов». Лисин посчитал, что Чубайс назвал всех крупных предпринимателей «неправильными» олигархами, а себя – «правильным», — пишет журнал «Форбс».

Ранее миллиардер жаловался на финансовую нагрузку, которая ложится на бизнес в результате модернизации устаревших теплоэлектростанций.