Россияне в 80% случаев мошенничества сами переводят средства злоумышленникам

Об этом говорится в отчете дочерней компании Сбербанка, которая занимается проблемами безопасности в интернете.

Специалисты отмечают, что если раньше жертвами мошенников, как правило, становились пожилые люди, то в этом году большинство атак направлено на возрастную группу 25-30 лет. При этом особенность нашей страны заключается еще и в том, что были случаи, когда клиенты требовали провести операцию, несмотря на то, что системы фиксировали мошеннические действия, — отметили эксперты.