Австралия приветствовала заявление следственной группы по делу о сбитом «Боинге»

Это важный шаг в поисках правосудия для всех жертв катастрофы и их близких, — говорится на сайте Министерства иностранных дел Австралии. Граждане этой страны также погибли пять лет назад в результате трагедии.

Международная следственная группа назвала сегодня фамилии четырех человек, которые, по данным следствия, несут ответственность за случившееся. Трое из них – граждане России. Это бывшие военнослужащие спецназа Минобороны Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Первые двое уже сказали журналистам, что сепаратисты непричастны к гибели «Боинга», а сами они не собираются давать показания международному следствию.