Политолог Валерий Соловей сообщил о своем увольнении из МГИМО «по политическим мотивам». Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне дали понять, что это просьба извне, и что по политическим мотивам институт бы приветствовал, если бы я его покинул. Я счел избыточным устраивать мелкий скандал и написал заявление по собственному желанию. Насколько я понимаю, им передали, что я веду антигосударственную пропаганду и разрушаю политическую стабильность Российской Федерации», — пояснил он.

Политолог отметил, что аналитическое описание действительности в России начинает восприниматься как «опасный политический вызов».