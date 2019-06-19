Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в третий раз стал лидером гонки в руководство Консервативной партией. По итогам третьего тура голосования среди членов Палаты общин он получил 143 голоса тори. Из числа кандидатов выбыл министр международного развития Рори Стюарт.

Теперь за лидерство в партии, а также за пост премьер-министра страны будут бороться четыре политика. Среди них нынешний глава британского МИДа Джереми Хант и министр внутренних дел Саджид Джавид.