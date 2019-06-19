Росгвардия проводит проверку после сообщений об избиении подростка при задержании на акции 12-го июня

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «Эха». Окончательные выводы будут сделаны после изучения всех обстоятельств, — говорится в документе. В то же время в ведомстве подчеркнули, что сам задержанный провоцировал силовиков, показывал непристойные жесты и нецензурно выражался. По внешнему виду определить, что он несовершеннолетний, было невозможно. Фотокамеру у него хотели забрать, потому что он снимал сотрудников Росгвардии, что является нарушением закона.

Ранее представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали о том, что одного из несовершеннолетних избили при задержании на несогласованном марше в Москве.