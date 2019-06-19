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20:30, 19 июня 2019

Нидерланды передадут судьям информацию по делу о сбитом «Боинге», которую представила Россия

Как сказали в Национальной полиции королевства, судья сам будет принимать решение, насколько полезны эти данные. В то же время Международная следственная группу ждет от Москвы сведений о событиях за несколько дней до и после того, как был сбит пассажирский самолет, а также данных о комплексе «Бук», который был предоставлен сепаратистам.

В Нидерландах сегодня назвали четыре фамилии людей, которые несут ответственность за случившуюся трагедию. В этом списке трое россиян. Однако в российском МИДе эти выводы назвали беспочвенными.



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