ФИФА рассматривает возможность переноса Чемпионата мира 2022-го года в другую страну

Пока что первенство должно пройти в Катаре. Как пишет «Спорт-экпресс» со ссылкой на латиноамериканскую прессу, руководство Международной федерации футбола якобы уже проводит секретные встречи для поиска немедленной замены.

Накануне во Франции был задержан в качестве свидетеля бывший глава УЕФА Мишель Платини. Сообщалось, что его допросили по фактам возможной коррупции при выборе страны-хозяйки мирового первенства 2022-го года.