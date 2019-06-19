Участок так называемой Юго-восточной хорды хотят построить на месте хранилища радиоактивных отходов в Москве

Как пишет сайт «МБХ Медиа», загрязненная территория располагается в 300 метрах от парка Коломенское возле завода полиметаллов. Издание утверждает, что радиоактивное излучение там превышает норму в сотни раз. Экологи и местные жители опасаются, что с началом строительных работ могильник будет вскрыт, а зараженная пыль распространится по всему городу. В столичной мэрии эту информацию пока не комментировали.