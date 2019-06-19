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20:00, 19 июня 2019

Суд по делу о сбитом малайзийском «Боинге» начнется в Нидерландах следующей весной

Процесс, скорее всего, будет проходить в отсутствие обвиняемых. По словам представителя голландской прокуратуры, они невысоко оценивают шансы увидеть в зале суда главных фигурантов.

Сегодня международная следственная группа назвала фамилии этих людей. Из четырех обвиняемых трое являются гражданами России. Это бывшие служащие спецназа Минобороны Игорь Гиркин, который возглавлял военное ведомство в самопровозглашенной ДНР, а также, по данным следствия, двое его подчиненных на тот момент – Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Все трое отвечали за транспортировку установки «Бук», из которой сбили пассажирский самолет.

Между тем, один из фигурантов расследования, Сергей Дубинский, известный также под позывным Хмурый, сказал в интервью Би-би-си, что свою причастность он отрицает. Дубинский добавил, что не собирается сотрудничать со следствием. Ранее Гиркин сказал агентству Интерфакс, что также не будет давать показаний по этому делу.



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