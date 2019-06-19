Росгвардия отсудила у крымского комбината «Дружба народов» почти миллион рублей

Арбитражный суд Москвы признал, что предприятие поставляло некачественные продукты питания. Комбинат ранее фигурировал в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. По данным авторов расследования, «Дружба народов» поставляла силовой структуре еду по завышенным ценам. При этом компания принадлежит бывшему подчиненному главы Росгвардии, — обращал внимание политик Алексей Навальный. В силовой структуре факты коррупции отрицали.