Московская полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после событий на концерте в Лужниках 1-го мая

Об этом стало известно адвокату международной правозащитной группы «Агора» Дмитрию Джулаю. Он представляет интересы одного из пострадавших от действий полиции. По словам защитника, сейчас в деле фигурирует несколько человек. Они находятся под домашним арестом.

Сообщалось, что на музыкальном фестивале в Лужниках полицейские и Росгвардия жестоко задерживали и избивали посетителей. Конфликт начался после того, как людей перестали пускать за ограждения, несмотря на то, что вход был бесплатным.