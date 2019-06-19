The Bell нашел солдата, чья переписка стала одним из доказательств по делу сбитого под Донецком малазийского Боинга

The Bell нашел солдата, чья переписка стала одним из доказательств по делу сбитого под Донецком малазийского Boeing-777.

Речь идет о переписке военнослужащего 2-го батальона российской 53-й зенитно-ракетной бригады, которой принадлежал «Бук», с неизвестной девушкой по имени Анастасия во «Вконтакте». Переписка датирована 2015-м годом. Ее продемонстрировала Международная следственная группа, которая занимается расследованием причин катастрофы в июле 2014 года. В ответ на настойчивые расспросы своей собеседницы солдат, названный в докладе М, раскрывает номер своего батальона и прозрачно намекает на то, что соседний, 3-й батальон, состоящий из контрактников, в конце июня 2014-го направился на Украину. При этом он говорит, что это большая тайна, а если сто узнает, тому «секар-башка».

В кадрах из переписки, показанных на пресс-конференции международной следственной группы, видно имя девушки — Анастасия Дорохова — и замазанные фотографии профиля собеседников. Изданию The Bell удалось найти аккаунты обоих и сделать вывод: солдат— срочник Максим Г из Альметьевска (Татарстан), служивший летом 2014 года в Курске, беседовал с фейковым аккаунтом, вероятно созданным следователями. Помимо Максима, у «Дороховой» 26 друзей. В их числе есть такие же фейковые и уже удаленные аккаунты, а есть — похожие на реальных молодые мужчины, чьи страницы указывают на то, что они служили в ПВО российской армии.

The Bell написал личные сообщения Дороховой и Максиму, но оба пока не ответили.