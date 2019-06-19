В Госдуме проанализируют правоприменение так называемой наркотической, 228-й статьи Уголовного кодекса

Такие поручения профильным комитета дал спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Также депутаты проверят правоприменение статьи о фальсификации доказательств, — добавил Володин.

Внимание к этим статьям приковано в связи с делом журналиста Ивана Голунова. Его сначала обвинили в причастности к наркоторговле. Сам журналист и его коллеги говорили о том, что наркотики были ему подброшены. В результате спустя несколько дней обвинения с журналиста сняли в связи с непричастностью.