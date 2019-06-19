Международные следователи выдали ордера на арест подозреваемых в причастности к гибели малайзийского «Боинга»

Речь идет о трех россиянах и одном гражданине Украины. В числе главных подозреваемых граждан России названы бывший военный лидер самопровозглашенной ДНР, бывший сотрудник российских спецслужб Игорь Гиркин, а также бывший руководитель разведки сепаратистов Сергей Дубинский и бывший подполковник российских ВДВ Олег Пулатов. Он и Дубинский были подчиненными Гиркина и отвечали за транспортировку установки «Бук», из которой, по данным следствия, был сбит «Боинг».

Международная следственная группа надеется на содействие России, — сказал сегодня руководитель прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке.

Вестербеке добавил, что следствие продолжит работу для того, чтобы найти тех, кто непосредственно запускал ракету по малайзийскому «Боингу».

В российском МИДе выводы следственной группы назвали беспочвенными.