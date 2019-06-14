Сенатор Андрей Климов: Заявления международной следственной группы по MH17 не выглядят обоснованными

Заявления международной следственной группы по малазийскому Boeing, сбитому над Донбассом в 2014 году, не выглядят обоснованными. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Подходит пятилетие печальной даты, и следственная группа должна, с ее точки зрения, что-то миру выдать. Мне кажется, здесь все больше относится к пиару, ведь расследования к конкретным датам не ведутся, они ведутся, чтобы истину установить», — сказал он.

Сенатор добавил, что, в данном случае, не так важно, кто конкретно сбил пассажирский самолет.

«Украина должна была перекрыть воздушное пространство, которое, с ее точки, зрения представляло военную угрозу. Фамилия человека, который нажал на кнопку, в данной истории важна, но еще важнее действия государственных лиц, которые несут непосредственную политическую ответственность за трагедию», — заявил он.

Российская Генпрокуратура, как отметил А.Климов, неоднократно отвечала на официальные запросы международной группы по MH 17, поэтому нельзя обвинять страну в игнорировании просьб со стороны следователей.



«Когда нам по официальным каналам все вовремя и правильным образом оформленное поступало, на все это Генпрокуратура реагировала, как положено», — заключил он.

В Голландии обнародованы результаты международного расследования крушения малайзийского Боинга над Донбассом. В качестве первых подозреваемых названы трое россиян и украинец, воевавший на стороне сепаратистов. Их назвали ответственными за доставку в зону боевых действий российской ракетной установки «Бук», из которой и был сбит пассажирский самолет. При этом подчеркивается, что кнопку «пуск» нажимали не они.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.