В УВД по Западному округу назначен новый начальник

Временно исполнять эти обязанности будет Марат Мастафаев, — сказали сегодня в Главном управлении МВД по столице.

Между тем, издание «Собеседник» пишет о том, что уволенные за дело журналиста Ивана Голунова офицеры полиции владеют дорогой недвижимостью. В частности, на супругу бывшего главы УВД Андрея Пучкова Валентину оформлена квартира стоимостью около 35-ти миллионов рублей, а также двухэтажный дом стоимостью 32 миллиона. Еще у нее есть три земельных участка, дача и вторая квартира.

«Новая газета» также опубликовала сегодня расследование о дорогой недвижимости, которой владеют сотрудники ФСБ, фигурирующие в расследование самого Голунова.