Госдума сформировала свою часть делегации в парламентскую ассамблею Совета Европы

Совет нижней палаты также утвердил текст заявки на подтверждение полномочий. Сообщается, что дума не планирует направлять в ПАСЕ депутатов от Крыма. Однако подавать документы на участие в международной структуре депутаты собираются лишь после того, как будут внесены изменения в регламент ПАСЕ.

Сообщается, что ее возглавит бывший посол России в США, а ныне зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Россия бойкотирует заседания парламентской ассамблеи Совета Европы уже пять лет. Решение принято после того, как ее делегацию лишили полномочий в ответ на присоединение Крыма и обострения ситуации на востоке Украины.