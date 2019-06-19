С российском МИДе назвали голословными обвинения совместной следственной группы в отношении троих россиян

Это не может вызывать ничего, кроме сожаления, — заметили на Смоленской площади. Высказывания в адрес российской стороны, как считают там, направлены на дискредитацию государства в глазах международной общественности. Представители следственной группы так и не продемонстрировали ни одного конкретного доказательства, — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Следователи назвали сегодня имена четырех человек, в том числе троих россиян, которые, как считают, несут ответственность за гибель малайзийского «Боинга» в Донбассе 5 лет назад.